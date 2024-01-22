الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس متهم بترويج المخدرات في المرج

متهم
متهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم، تجديد حبس متهم بترويج المواد المخدرة في منقطة المرج 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأرسلت النيابة المضبوطات للمعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم مسجل جنائيًا لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة المرج، وعثر بحوزته على 2،100 كيلو جرام لمخدر الاستروكس- كمية لمخدر الآيس - سلاح أبيض – مبلغ مالي "من متحصلات نشاطه غير المشروع".

واعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها.

المواد المخدرة المرج مخدر الاستروكس مخدر الأيس الاتجار والكسب غير المشروع

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