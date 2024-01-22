استمرار حبس متهم بترويج المخدرات في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم، تجديد حبس متهم بترويج المواد المخدرة في منقطة المرج 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأرسلت النيابة المضبوطات للمعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم مسجل جنائيًا لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة المرج، وعثر بحوزته على 2،100 كيلو جرام لمخدر الاستروكس- كمية لمخدر الآيس - سلاح أبيض – مبلغ مالي "من متحصلات نشاطه غير المشروع".

واعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها.