تدريب 635 من الهيئة التمريضية بمختلف المراكز الصحية في سوهاج

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن مركز التدريب التمريضي المستمر بكلية التمريض اختتم دوراته التدريبية فى المجال الصحى والتمريضى للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، وقد شارك بها ٦٣٥ متدربا من الهيئة التمريضية بمختلف المراكز الصحية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التمريض.

وأشاد النعماني، بما يقدمه المركز من خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للمجتمع الجامعي والخارجي، ودوره الهام فى تطوير وتنمية مهارات وقدرات كافة منسوبي المجال التمريضى، بما يتماشى مع رسالة الجامعة ورؤية الكلية كجهة تعليمية فى مجال التعليم والتدريب التمريضى، موجهًا بضرورة استحداث برامج تدريبية جديدة تتوافق مع احتياجات المتدربين ومتطلبات سوق العمل، وتتواكب مع كل ما هو جديد وحديث فى المجال الصحى والتمريضى.

وقالت الدكتورة غني عبد الناصر عميد الكلية، إن المركز يحرص على الارتقاء بمستوى جودة مقدمي الخدمة التمريضية، وتوفير التعليم المستمر لكافة فئات الموارد البشرية داخل الكلية ولجميع العاملين بهذا المجال، حيث يعد المركز مصدر من مصادر التنمية الذاتية للكلية من خلال تقديمه لخدمات التدريب والاستشارات المهنية والعلمية والعملية لكافة المتدربين.

وأضافت أن المركز يقدم برامج تدريبية وتعليمية بناءًا على احتياجات سوق العمل والمستفيدين من خدمات المركز، الأمر الذي يساهم فى دعم قنوات التواصل مع مختلف الهيئات والمؤسسات المجتمعية، وتعزيز المشاركة الفعالة مع المجتمع المحلى لتحسين العملية التعليمية، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجيا الحديثة فى مجال التمريض.

وأشارت إلى أن المركز يقوم بتقديم دورات تدريبية لجميع المستفيدين من داخل وخارج الجامعة، وذلك فى إطار التعاون بين المركز ونقابة التمريض، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، حيث تتضمن الدورات تدريبات عن التواصل والعلاقات الإنسانية، وأيضًا العناية بمرضي الغسيل الكلوي، إلى جانب دورة عن تخطيط القلب الكهربائي، وعدد من الدورات التدريبية عن مكافحة العدوى، وإدارة المستشفيات والجودة والسلامة المهنية لطلاب امتياز الكلية والمعهد، وأيضًا عن الإنعاش القلبي الرئوي لتمريض وأطباء مستشفى العائلة المقدسة، كما يقدم المركز برامج تدريبية عن الإسعافات الأولية، وتمريض الاستقبال والطوارئ والأمراض المزمنة.