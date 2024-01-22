الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتبة ضبط بحوزته مواد مخدرة في الإسكندرية

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية،متهم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا وتغريمه مبلغا ماليا قدره 50 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18127 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم " م.ال.م" صاحب مكتبة، يقف بجانب الطريق وما أن فطن لهم حاول الاسراع والفرار متخليا عن علبة سجائر حوزته، فتم التقاطها وبفضها تبين أنها تحتوي علي كمية من مخدر الميثامفيتامين المخدر فتم ضبطه.

وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي لفافتين لمخدر الهيروين، وباستكمال تفتيشه عثر معه علي هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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