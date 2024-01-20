المشدد 15 سنة لمسجل خطر بتهمة حيازة مواد مخدرة بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 15سنة بتهمة حيازة مواد مخدرة بالمطرية.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت معلومات بقيام المتهم بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم داخل مسكنه وبتفتيشه غير بحيازته على 30 قرصا من الترامادول و2 كيلو من الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بهدف الربح منها والهاتف من أجل الاتصال بزبائنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.