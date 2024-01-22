الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أجندة الدستور الثقافية اليوم الإثنين 22 يناير 2024

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

معرض استعادي للفنان مصطفى يحيى، أحد فعاليات أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الإثنين والموافق 22 يناير 2024، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

 

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم

ففي السادسة مساء، تحتضن قاعة العرض المتغير بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، بمقره الكائن في شارع المرصفي بالزمالك، افتتاح فعاليات المعرض الاستعادي للفنان مصطفي يحيي، والذي يقام تحت عنوان “المرئي واللامرئي”، ويستمر حتي الأول من فبراير 2024.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بمقرها الكائن بشارع العروبة، في العاشرة صباحا، ندوة  ة بعنوان "التغذية الصحيحة"، تستهدف الأطفال وأولياء الأمور، حيث تناقش الندوة عدة محاور رئيسية في مقدمتها المقصود بالطعام الصحي للأطفال وكيف يحصل الطفل على العناصر الغذائية، مثل البروتين، والكربوهيدرات، والدهون، والفيتامينات، والمعادن التى يحتاجها للنمو الطبيعي.

والندوة تنفذها مكتبة مصر الجديدة للطفل، بالتعاون مع إدارة مصر الجديدة الطبية وتقدمها الدكتورة مادلين يوسف، وتأتى في إطار استراتيجية الجمعية في تثقيف جميع أطياف المجتمع والفئات العمرية المختلفة في كافة المجالات لاسيما توفير حياة صحية  كريمة.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تحل الكاتبة الروائية جمال حسان، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، وذلك في السابعة مساء، ولقاء حول مسيرتها الإبداعية، يشارك فيه بشهادات حية حول إبداعاتها كل من: الكاتب الروائي دكتور محمد علي إبراهيم، الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الكاتب أسامة ريان، ويدير اللقاء الكاتب شعبان يوسف.

فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية

وفي أجندة الدستور الثقافية، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم العديد من الفعاليات عبر مراكزه الإبداعية المتعددة. ففي السادسة والنصف مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، ملتقي الحرية الشعري، بمشاركة كل من شعراء الإسكندرية: أحمد فضل شبلول، هناء سليمان، طارق الكردي، محمد خليفة، جلال أبو خليفة، عبد الله غباشي، عبير مبارك، رامي عويس، مدحت يوسف، قوت القلوب، ويدير الملتقي ويقدمه الشاعر أحمد قدري.

وضمن أجندة الدستور الثقافية أيضا، يستقبل مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء،  احتفالية موسيقية غنائية بعنوان "ليلة عربية في حب مصر"، والتي ينظمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

هذا وتحيي الاحتفالية فرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد ماهر، ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من الأغاني التراثية الوطنية منها؛ "سنة وسنتين"، "عظيمة يا مصر"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية" غناء الفنان أحمد محسن، "حبايب مصر"، "مصر التي في خاطري"، "عالربابة"، "يا أغلى اسم في الوجود" غناء الفنانة أنغام مصطفى.

وفي الرابعة عصرا، يفتتح بقاعة ممر الفن، المعرض الجماعي “مبدعون بالفطرة”، تحت إشراف الفنان الكبير طاهر عبد العظيم، ومشاركة مجموعة من شباب الفنانين التشكيليين غير الدارسين بالأكاديميات الفنية. وهم: الفنانة زينب الإبراهيم من محافظة المنيا، الفنانة عبير صفوت من محافظة الجيزة، والفنان السلطان أحمد ابن محافظة سوهاج.

وضمن برنامج محاضرات التوعية المعلوماتية، والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية، يعقد بمركز التعليم التابع للمكتبة في الواحدة ظهرا، محاضرة بعنوان الإعداد الببليوجرافي والاستشهاد المرجعي.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تنظم مكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بشارع النيل بجوار مجلس الدولة، في الرابعة عصرا، لقاء بعنوان “جمال حمدان والشخصية المصرية”، ويشارك في اللقاء بالحديث والنقاش كل من: د. عمرو سليمان، المدير التنفيذي للمؤسسة والمشرف على مشروع الشخصية المصرية. محمد غنيمه، الكاتب والباحث. د. مدحت العدل، الكاتب والشاعر والسيناريست. د. ياسر خضر، قسم الجغرافيا بجامعة حلوان. ويدير اللقاء د. هيثم الحاج علي.

وفي الخامسة مساء، تعقد بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساعة دار الأوبرا بأرض الجزيرة، محاضرة بعنوان "مخاطر طمس الهوية التاريخية للقدس وغزة بين تدمير الحجر وتهجير البشر"، يديرها ويتحدث فيها كل من الدكاترة: محمد السيد محمد عبد الغنى - أستاذ التاريخ اليونانى والرومانى – كلية الآداب جامعة الأسكندرية ــ محمد الكحلاوى - أستاذ بكلية الآثار- جامعة القاهرة. كما يعاد بث الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات الرسمية على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستقبل المجمع العلمي بمقره الكائن بميدان التحرير، في السادسة مساء، وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، دكتور أشرف العربي، والذي يقدم محاضرة بعنوان “الاقتصاد المصري..  الواقع الراهن وآفاق المستقبل”.

أجندة الدستور الثقافية المعرض الاستعادي المرئي واللامرئي الفنان مصطفي يحيي مركز الجزيرة للفنون بالزمالك ملتقي الحرية الشعري فعاليات صندوق التنمية الثقافية مكتبة مصر العامة مكتبة الطفل بمصر الجديدة ورشة الزيتون الأدبية الكاتبة جمال حسان

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