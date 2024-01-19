حسين عبد البصير يشارك بمعرض الكتاب بـ"سحر الصعيد" و"أسرار الأهرامات"

يشارك عالم المصريات دكتور حسين عبد البصير، في معرض الكتاب، بأكثر من عمل بحثي جديد، بينها "سحر الصعيد"، و"الأساطير المصرية القديمة"، و"سحر الأهرامات"، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

“الدستور" يستعرض في السطور التالية أبرز مشاركات "عبد البصير" في معرض الكتاب..

أكثر من عمل بحثي جديد يشارك من خلالها مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، الباحث دكتور حسين عبد البصير، في فعاليات الدورة الـ 55 بمعرض الكتاب، والتي تنطلق في الفترة من 24 يناير حتي 6 فبراير 2024.

وأول هذه الإصدارات، كتابة عن دار الرواق للنشر، بعنوان "الأساطير المصرية القديمة"، وفي هذا الكتاب يذهب "عبد البصير" إلى أن المصريين القدماء آمنوا بوجود قوة إلهية لها القدرة على الخلق والإبداع أوجدت كل الكائنات والأشياء منذ البداية، وأعلت من شأن الوجود وقضت على العدم، وأقرت النظام وأنهت الفوضى، وكل ذلك لتمكين الإنسان من العيش على الأرض لأزمنة عديدة.

ومن أجل ذلك، اخترع المصريون القدماء حكايات تُفسّر وتشرح قصة الخلق والعلاقة بين الآلهة المختلفة، وهذا الكتاب هو رحلة مثيرة لمعرفة وفهم معتقدات المصريين القدماء عبر آلاف السنين؛ فهم أساطيرهم المثيرة وعقائد الدفن لديهم وأسرار عاداتهم الجنائزية وكتبهم الدينية، سنتعرف باختصار على قصة الدين المصري القديم عبر التاريخ، وحكايات الآلهة المصرية القديمة.

سحر الصعيد

ومن مؤلفات حسين عبد البصير بمعرض الكتاب، كتاب "سحر الصعيد"، عن دار كتوبيا للنشر. والكتاب يضم رحلة مثيرة بين آثار صعيد مصر الساحرة، حيث الجمال والغموض والسحر والتاريخ وروعة الفن وعظمة العمارة وعراقة الحضارة، وما تضمه من ضخامة معابد الكرنك وجمال معبد الأقصر وأسرار وادي الملوك ووادي الملكات، وتفرد معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري وغيرها.

أسرار الأهرامات

والكتاب يصدر عن المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، وبحسب "عبد البصير" في مقدمته للكتاب، يحاول هذا الكتاب أن يجيب عن الكثير من الأسئلة مثل: لماذا بنى المصريون القدماء الأهرامات؟ وكيف بنى المصريون القدماء الأهرامات؟ وما أول هرم في تاريخ العمارة المصرية القديمة وفي تاريخ العالم؟ وما عدد الأهرامات المصرية القديمة؟ وما آخر هرم تم بناؤه في مصر القديمة؟ ولماذا لم نعثر على أجساد أو مومياوات الملوك والملكات أصحاب الأهرامات في مصر القديمة؟ ولماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات في عصر الدولة الحديثة أو في تاريخ يبعد حوالي ألفين عام من بناء أول هرم في تاريخ الحضارة المصرية القديمة؟ ولماذا سُرقت الأهرامات المصرية على الرغم من كثرة الحيل ووسائل التأمين التي اتبعها المصريون القدماء لتضليل اللصوص في كل زمان ومكان؟

كتاب أشهر معالم القاهرة والجيزة الأثرية والسياحية

الكتاب يصدر عن دار سما للنشر، بمعرض الكتاب، ويقدم مختصرا عن أبرز معالم محافظتي الجيزة والقاهرة السياحية والأثرية.

3 قصص للأطفال بمعرض الكتاب

بالإضافة إلي 3 قصص للأطفال، يشارك بها حسين عبد البصير بمعرض الكتاب، هي: "مصر قبل الأهرامات"، و"زعيم القرية الجميلة "مِيريت" وكلبها "تُوتُو"، و"فرس النهر الأحمر العجوز".

كتب حسين عبد البصير