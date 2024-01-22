الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أول تعليق من ترامب على انسحاب منافسه رون ديسانتيس لصالحه

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه يشرفه للغاية الحصول على تأييد حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، بعد أن أعلن تعليق حملته الرئاسية.

وقال ترامب، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال، أمس الأحد: 'إنني أتطلع إلى العمل معه للتغلب على جو بايدن، وهو الرئيس الأسوأ والأكثر فسادًا في تاريخ بلادنا'.

وكان ترامب وفريق حملته يستعدون لانسحاب DeSantis من السباق خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لأحد كبار المستشارين، ومع ذلك، لم يعط ديسانتيس تنبيهًا لفريق الرئيس السابق قبل المصادقة على انسحابه.

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