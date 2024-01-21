خريشة: على أمريكا أن تعترف بدولة فلسطين قبل مطالبتها بحل الدولتين

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم بمجلس حقوق الإنسان، إن بعض المواقف الدولية بدأت تتغير بعد أن اكتشفت الكثير من الحكومات الغربية كذب إدعاءات الاحتلال حول المستشفى الأهلي وذبح الأطفال والاغتصاب.

وأكد خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن على إسرائيل أن تسمح للجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، أن تبحث وتدقق، أو تسمح للأمين العام للأمم المتحدة، وإذا ثبت أي شيء فكل طرف يتحمل مسئوليته، مشيرًا إلى أن إسرائيل مازالت تكرر الإسطوانة المشروخة وهذا معيب في القرن الواحد وعشرين.

تابع أن مليوني فلسطيني نازحون في جنوب غزة يعيشون أوضاعًا صعبة، مضيفًا أنه على الولايات المتحدة قبل أن تطالب بحل الدولتين أن تعترف بدولة فلسطين وأن من حقها أن تكرر مصيرها وليس أي دولة أخرى.