تفاصيل خطة قطاع الأعمال لتطوير شركة المحاريث والهندسة

ترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز محاور خطة تطوير شركة المحاريث والهندسة احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وفقًا لخطة مشروع الموازنة التقديرية الخاص بالشركة عن العام المالي 2023/2024.

ووفقا للتقرير الخاص بشركة المحاريث والهندسة احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التاعبة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه فأنه المقرر أن تعمل الشركة علي تحقيق 149 مليون جنيه ايرادات بنهاية يونيو القادم.

أكد التقرير الخاص بخطة مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي 2023/2024 لشركة المحاريث والهندسة احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فأنه من المقرر أن تعمل الشركة علي تحقيق 34 مليون جنيه بعد تراجع في تحقيق الأرباح خلال الفترة الماضية نتيجة أحداث عديدة أبرزها أزمة كورونا.

وفقا للتقرير، فإن الشركة تخطط من أجل العمل علي ضخ استثمارات نحو 6.5 مليون جنيه بنهاية يونيو القادم من أجل العمل علي استكمال التطوير والتجديد وتجديد مخازن الشركة في كلا من منطقتي مصر القديمة ومنطقة محافظة بورسعيد.