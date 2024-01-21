الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أحمد خليفة: نجاح السوق المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية

أحمد خليفة
أحمد خليفة

قال أحمد خليفة، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن التعديلات الجديدة في مشروع قانون التأمين الموحد من شأنها العمل علي جذب وزياة الاستثمارات الأجنبية في صناعة التأمين المصرية.

وأضاف عضو مجلس ادارة  الاتحاد المصري للتأمين، لـ"الدستور"، أنه لاشك أن المتغيرات الجديدة الخاصة بتعديل قانون التأمين ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية موضحا أن السو ق المصري سوق واعد للغاية وجاذب للاستثمار الأجنبي.

أشار عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين الي أن صناعة التأمين باتت تلعب دور هام وحيوي نحو التنمية وهو ما يؤكد ما تقوم به صناعة التأمين في مصر من تحمل المخاطر الناتجة عن أي حدث يحدث.

وأكد عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين أنه لاشك أن التطورات الجديدية في قطاع التأمين كشفت عن جذب الاستثمارات الأجنبية وهو ما يحدث من خلال زيادة رؤس الأموال في الشركات وتحقيق عوائد وأرباح جيدة في السوق المصري وهو ما يؤكد أن مصر من الأسواق الهامة والجاذبة لصناعة التأمين.

وأوضح أن التطور التكنولوجي الموجود في حيا في صناع التأمين وتقوم به الشركات يؤكد أن هناك مواكبة مع المتغيرات الجديدة التي تحدث في سوق التأمين المصري حيث من الضروري  والهام المواكبة مع المتغيرات الجديدة التي تحدث في صناعة التأمين المصرية.

وأكد عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين أنه لاشك أن اقامة الفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها الاتحاد المصري للتأمين سنويا تؤكد علي حرصه ودوره نحو زيادة الوعي التأميني في مصر وجذب الفئات المختلفة نحو العمل علي الانخراط في قطاع التأمين خاصة في ظل ما يحدث من مخاطر مختلفة مما يؤكد الدور الهام الذي تلبعه في صناعة التأمين في مصر مؤكدا أن مصر سوق واعد للغاية لصناعة التأمين.

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