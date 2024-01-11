الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل زيارة الرئيس التنفيذي لشركة "Africa re" للاتحاد المصري للتأمين

من الحدث
من الحدث

كشف الاتحاد المصري للتأمين، في بيان له اليوم، تفاصيل زيارة الرئيس التنفيذي للشركة الإفريقية لإعادة التأمين Africa re للاتحاد المصري للتأمين. 

وذكر الاتحاد المصري للتأمين، أن الدكتور كورنيللو كاريجي (corneillo karekeji)، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Africa Re، زار الاتحاد المصري للتأمين أمس الأربعاء، يرافقه جمال صقر، المدير الإقليمي لمكتب القاهرة.

واستعرض كاريجي أهم المستجدات في أسواق إعادة التأمين وأثرها على السوق المصري، فضلًا عن مناقشة عدد من أوجه التعاون بين الشركة الإفريقية لإعادة التأمين والاتحاد المصري للتأمين. 

معلومات عن الشركة الإفريقية لإعادة التأمين

وعقد غداء عمل بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين والعاملين به.

 الشركة الإفريقية لإعادة التأمين تتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين من خلال المشاركة الفعالة والرعاية لمؤتمرات الاتحاد، كما عقدت سلسلة من ورش العمل التي تغطي قضايا تأمينية معاصرة تحت رعاية الشركة، وبمشاركة عدد من المتحدثين فيها.

وتعد شركة AfricaRe من أوائل الشركات المتخصصة في إعادة التامين في إفريقيا، حيث تم إنشاءها بمبادرة تبنتها ٢٦ دولة إفريقية عام 1976 بناء على توصية من بنك التنمية الإفريقي AfDB لتطوير صناعة التأمين وإعادة التامين في القارة الإفريقية.

ويقع المقر الشركة الرئيسي مدينة لاجيربي نيجيريا، وتعمل من خلال 6 مكاتب إقليمية موزعة على الدار البيضاء وأبيدجان ونيروبي ولاجوس والقاهرة وموريشوس، بالإضافة إلى عدد من المكاتب المحلية. 
 

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