الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل انتخابات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين

الاتحادا لمصري للتأمين
الاتحادا لمصري للتأمين

عقد بمقر الاتحاد المصري للتأمين، اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العامة للاتحاد المصرى للتأمين، لإجراء انتخابات على منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد– ممثلًا لشركات التأمين التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وذلك لاستكمال نصاب المجلس.

 

وقد أسفرت عملية الانتخابات وفرز الأصوات عن فوز هشام رمضان– العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة بمنصب عضو مجلس إدارة الاتحاد- ممثلا لشركات التأمين التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

 

جاءت عملية الانتخابات في ضوء ما جاء بنص المادة (29) من النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (35) لسنة. 

المصري للتأمين الاتحاد المصرى للتأمين خلال المارثون انتخابات الاتحاد الاتحاد المصري للتأمين المصري للتأمين يصدر

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