الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد فترة احتفالات يناير.. تعرف على أقرب الأصوام للأقباط

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، الأحد، بحلول ثاني أيام عيد الغطاس المجيد كما تستعد الكنيسة للاحتفال بحلول عيد عرس قانا الجليل، غدًا الاثنين.

وعلى الرغم من موسم الاحتفالات الذي يعيشة الكنيسة الارثوذكسية في يناير من كل عام الا انها لا تمتنع عن الاصوام اذا انها تصوم يومي الاربعاء والجمعة بشكل طبيعي، بحسب ما قاله شريف برسوم الباحث الطقسي لـ"الدستور" الذي اشار الى ان اول صوم متواصل تعيشه الكنيسة سيكون في فبراير اذ تبدأ الكنيسة صوم اهل نينوى المعروف شعبيا باسم صوم يونان يوم 26 من شهر فبراير المقبل.

ويعتبر صوم اهل نينوى ضمن اصوام الكنيسة ذات الدرجة الاولى وهي الاصوام الاكثر نسكا وزهدا والتي يمتنع فيها تناول الماكولات البحرية.

ويعتبر عيد عرس قانا الجليل من الاعياد السيدية الصغرى في التقسيم الطقسي للاعياد الكنيسة الارثوذكسية، والذي يندرج تحته اعياد سيدية كبرى تتمثل في عيد البشارة ويكون يوم 29 برمهات، وعيد الميلاد 29 كيهك، وعيد الغطاس 11 طوبة، وأحد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وأحد القيامة وهوالأحد الثامن من الصوم الكبير، وعيد الصعود اليوم الأربعين من القيامة، وعيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة.

وصغرى تتمثل في عيد الختان فى يوم 8 من عيد الميلاد، ودخول المسيح الهيكل (8 أمشير)، وعيد دخول السيد المسيح ارض مصر (24 بشنس، حوالى اول يونيو)، وعرس قانا الجليل (13 طوبة، حوالى 12 يناير)، وعيد التجلى (13 مسرى، حوالى 19 أغسطس)، خميس العهد: الخميس الاخير بنهاية اسبوع الآلام واحد توما: الاحد التالى بعد عيد القيامة.

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