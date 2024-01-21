الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تونس تكتفى بالتعادل مع مالى بكأس الأمم الأفريقية وتنتظر الجولة الأخيرة

مباراة تونس ومالي
مباراة تونس ومالي

أضاع منتخب تونس نقطتين ثمينتين في مسيرته بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بكوت ديفوار.

واكتفى منتخب تونس بالتعادل 1 / 1 مع منتخب مالي، مساء السبت، في الجولة الثانية بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي جنوب أفريقيا وناميبيا.

وحصل منتخب تونس على أول نقطة في مشواره بالمجموعة، ليصبح في المركز الثالث مؤقتا، قبل لقاء جنوب أفريقيا (متذيلة الترتيب) بلا نقاط مع ناميبيا، صاحبة المركز الثاني بثلاث نقاط، يوم الأحد في ذات الجولة، فيما رفع منتخب مالي رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتا.

وبادر منتخب مالي بالتسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق لاسين ساماسيكو في الدقيقة العاشرة، غير أن حمزة رفيعة منح التعادل لتونس في الدقيقة 20، محرزا الهدف رقم 100 في تاريخ مشاركة التونسيين بكأس الأمم الأفريقية.

وافتتح منتخب تونس، الفائز بأمم أفريقيا عام 2004، مبارياته في النسخة الحالية للمسابقة بخسارة مباغتة صفر / 1 أمام ناميبيا، فيما تغلب منتخب مالي 2 / صفر على جنوب أفريقيا في الجولة الافتتاحية.

ورغم تأهل تونس على حساب مالي لنهائيات كأس العالم، لم يتمكن المنتخب التونسي من تحقيق أي انتصار على منافسه في مواجهتهما الرابعة التي تقام بينهما في كأس الأمم الأفريقية.

وفاز منتخب مالي 2 / صفر على تونس في أولى مبارياتهما بأمم أفريقيا بدور المجموعات لنسخة المسابقة عام 1994، التي أقيمت على الأراضي التونسية، قبل أن يتعادلا 1 / 1 بالدور ذاته لنسخة المسابقة عام 2019 في مصر، ثم عاد منتخب (النسور المالية) للفوز 1 / صفر على (نسور قرطاج) في نفس الدور بالنسخة الماضية في الكاميرون 2021.

ويختتم منتخب تونس مبارياته في المجموعة يوم الأربعاء القادم ضد جنوب أفريقيا ليعيدا إلى الأذهان ذكريات مباراتهما بنهائي نسخة المسابقة عام 1996، فيما تلعب مالي مع ناميبيا في الجولة الأخيرة بذات اليوم.

يذكر أن متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة سوف يتأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

اقرأ أيضا.. علي معلول خارج تشكيل منتخب تونس أمام مالي بكأس الأمم الأفريقية

منتخب تونس منتخب مالي كأس الأمم الأفريقية مباراة تونس ومالي حمزة رفيعة

مواد متعلقة

علي معلول خارج تشكيل منتخب تونس أمام مالي بكأس الأمم الأفريقية

تونس تتمسك بفرصها في التأهل أمام مالي بكأس أمم إفريقيا.. اليوم

الأكثر قراءة

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

وزير الدفاع الإسرائيلى يحاول اقتحام مكتب نتنياهو

عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجة يهز غرب البرازيل

عاجل.. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى البيرة وقرى جنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا