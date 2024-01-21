تونس تكتفى بالتعادل مع مالى بكأس الأمم الأفريقية وتنتظر الجولة الأخيرة

أضاع منتخب تونس نقطتين ثمينتين في مسيرته بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بكوت ديفوار.



واكتفى منتخب تونس بالتعادل 1 / 1 مع منتخب مالي، مساء السبت، في الجولة الثانية بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي جنوب أفريقيا وناميبيا.



وحصل منتخب تونس على أول نقطة في مشواره بالمجموعة، ليصبح في المركز الثالث مؤقتا، قبل لقاء جنوب أفريقيا (متذيلة الترتيب) بلا نقاط مع ناميبيا، صاحبة المركز الثاني بثلاث نقاط، يوم الأحد في ذات الجولة، فيما رفع منتخب مالي رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتا.



وبادر منتخب مالي بالتسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق لاسين ساماسيكو في الدقيقة العاشرة، غير أن حمزة رفيعة منح التعادل لتونس في الدقيقة 20، محرزا الهدف رقم 100 في تاريخ مشاركة التونسيين بكأس الأمم الأفريقية.



وافتتح منتخب تونس، الفائز بأمم أفريقيا عام 2004، مبارياته في النسخة الحالية للمسابقة بخسارة مباغتة صفر / 1 أمام ناميبيا، فيما تغلب منتخب مالي 2 / صفر على جنوب أفريقيا في الجولة الافتتاحية.



ورغم تأهل تونس على حساب مالي لنهائيات كأس العالم، لم يتمكن المنتخب التونسي من تحقيق أي انتصار على منافسه في مواجهتهما الرابعة التي تقام بينهما في كأس الأمم الأفريقية.



وفاز منتخب مالي 2 / صفر على تونس في أولى مبارياتهما بأمم أفريقيا بدور المجموعات لنسخة المسابقة عام 1994، التي أقيمت على الأراضي التونسية، قبل أن يتعادلا 1 / 1 بالدور ذاته لنسخة المسابقة عام 2019 في مصر، ثم عاد منتخب (النسور المالية) للفوز 1 / صفر على (نسور قرطاج) في نفس الدور بالنسخة الماضية في الكاميرون 2021.



ويختتم منتخب تونس مبارياته في المجموعة يوم الأربعاء القادم ضد جنوب أفريقيا ليعيدا إلى الأذهان ذكريات مباراتهما بنهائي نسخة المسابقة عام 1996، فيما تلعب مالي مع ناميبيا في الجولة الأخيرة بذات اليوم.



يذكر أن متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة سوف يتأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

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