الأهلي يهزم الزمالك في الوقت القاتل بدوري سوبر السلة للمحترفين

فاز الأهلي على الزمالك 70/ 69، اليوم السبت، ضمن منافسات دور السوبر المصري للمحترفين لكرة السلة.



أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وقدم خلالها الفريقان عرضًا جيدًا.



تفوق الزمالك في الفترة الأولي بنتيجة 21/ 17، قبل أن يتفوق 40/ 26 بنهاية الفترة الثانية.



وواصل الزمالك تفوقه في الفترة الثالثة وفاز 57/48، لكن الأهلي نجح في خطف الفوز في الثانية الأخيرة بنتيجة 70 /69.



وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق هليوبوليس بنتيجة 100/61 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

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