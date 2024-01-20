الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة النيابة لحريق مخزن بالمرج: ماس كهربائى السبب

حريق مخزن
حريق مخزن

أمرت نيابة المرج الجزئية، ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شب في مخزن بشارع عبدالله رفاعي، والكشف عن أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 

 كشفت المعاينة المبدئية أن ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران وامتدادها لداخل المخزن مما تسبب في التلفيات.


تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن بمنطقة المخازن والهناجر بعبدالله رفاعي بدائرة قسم شرطة المرج. 

على الفور دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا وتجرى أعمال محاصرة الحريق ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اسباب الحريق تحريات المباحث حصر الخسائر غرفة عمليات الحماية المدنية

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