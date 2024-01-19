إحالة عاطلين للجنح لاتهامهما بسرقة السيارات فى المرج

أحالت نيابة المرج اليوم عاطلين لمحكمة الجنح لاتهامهما بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة المرج.



وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقرا بإرتكابهما وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بهدف تقطيعها وبيعها خردة وللتربح والكسب منها، وأقرا بإرتكاب واقعتين سرقة وأرشدا عن مكان إخفاء السيارتين.



وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط عاطلين اثناء محاولتهما سرقة سيارة بدائرة القسم وبمناقشتهما أقرا بإرتكابهما واقعتين سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.