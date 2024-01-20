السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الغربي

سيارة اسعاف لنقل
سيارة اسعاف لنقل المصابين

أصيب 5 مواطنين إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال ووجود 5 مصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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