السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: قد نتوصل الأسبوع المقبل إلى اتفاق حول تقديم الدعم لكييف

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حديثه عن اتفاق لتقديم المساعدة لأوكرانيا مقابل تعزيز حماية الحدود الجنوبية، أنه قد يتم اتخاذ قرار في الأسبوع المقبل على الأقل في مجلس الشيوخ.

وقال بايدن خلال مؤتمر لرؤساء بلديات المدن الأمريكية، بثه البيت الأبيض: "أعتقد أننا سنتمكن الأسبوع المقبل من التوصل إلى شيء ما، على الأقل في مجلس الشيوخ".

وتفاخر الرئيس الأمريكي بأن فريقه يعمل مع أعضاء مجلس الشيوخ منذ عدة أسابيع للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، حيث بدا مقتنعا بالحاجة إلى تغييرات "كبيرة" في سياسة الحدود.

وفي السابق، منع الجمهوريون مجلس الشيوخ من النظر في طلب البيت الأبيض توفير أموال لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى، كما أن مجلس النواب ليس في عجلة من أمره للموافقة على المشروع المطروح، ويتطلب تمرير هذا المشروع موافقة كلا مجلسي الكونغرس عليه.

ويطالب الجمهوريون، مقابل تنازلات بشأن مشروع القانون، بتغييرات في طرق حماية الحدود مع المكسيك، وحذر البيت الأبيض من أنه لم يتبق سوى عدة أسابيع، وبعدها سيتم استنفاد إمكانيات المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لمزيد من الدعم.

وقالت واشنطن إن المساعدة من الحلفاء الأوروبيين ستكون محل شك إذا توقفت الولايات المتحدة عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، وبحلول نهاية العام، تخطط الولايات المتحدة للإعلان عن حزمة مساعدات أخرى لأوكرانيا.

وكانت موسكو قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وقالت القيادة الروسية إن الدول الغربية تقترب من الانخراط في الصراع الأوكراني بشكل مباشر.

وأكدت موسكو على أن ضخ الأسلحة في أوكرانيا لن يسهم في إطلاق مفاوضات سلام وسيؤدي فقط إلى إطالة مدة الحرب ومزيد من تدمير أوكرانيا.
 

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