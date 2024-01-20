بينها التنمية الثقافية وصناعة المكان ببيت المعمار.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

التنمية الثقافية وصناعة المكان إحدى أمسيات أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم السبت 20 يناير 2024، التي تحتشد بالعديد من الفعاليات والأنشطة نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية ليوم السبت

ففي الخامسة مساء، يستضيف بيت المعامار المصري، التابع لقطاع التنمية الثقافية، بمقره الكائن بدرب اللبانة من ميدان القلعة، أمسية معمارية تحت عنوان “التنمية الثقافية وصناعة المكان”، لعرض ومناقشة أطروحات صناعة المكان في عدة مبان وشوارع ومدن تراثية.

وتعقد الأمسية ضمن مشروعات مقرر العمارة والمكان،برنامج ماجستير التنمية الثقافية، كلية الآداب في جامعة القاهرة. ويشارك في الأمسية كل من: الدكتورة سلمى مبارك، أستاذ الأدب المقارن والأدب والفنون بجامعة القاهرة، ويعقب عليها وزيرة الثقافة الأسبق الدكتور عماد أبوغازي.

افتتاح معرض أحلام أرمينية

وضمن أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضا، يفتتح في الثانية عشرة ظهرا، بجاليري ليوان للفن التشكيلي بالزمالك، فعاليات المعرض الجماعي “أحلام أرمينية”، الذي يستمر حتي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

ويشارك في المعرض كل من الفنانين الأرمن: أرمين ڤهرميان، إبراهام ساهكيان، روميو أڤاجيان وإليك إليكيان.

مع تسليط الضوء علي أعمال الرواد الأرمن: بوجوس تاتيكيان وأوسكان شيمشيديان وچون باباسيان وروز باباسيان.

أمسيات سينمائية اليوم

وفي السادسة مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يعرض بجمعية بمركز الثقافة السينمائية، الفيلم الروائي الطويل، “Living”، والفيلم شارك في إنتاجه كل من السويد واليابان، ومن ﺇﺧﺮاﺝ أوليفر هيرمانوس، ﺗﺄﻟﻴﻒ:كازو إيشيجورو - أكيرا كوروساوا.

بطولة بيل ناي - أليكس شارب - أدريان رولينز - أوليفر كريس - ميخائيل كوكرين - أنانت فارمان.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما عن رجل مسن أرهقته السنين بالعمل في نظام روتيني ممل ويصاب بمرض عضال، ويحلم بالشعور بالحياة وقضاء أيامه على النحو الأمثل فيما تبقى من عمره.

وفي ذات السياق وضمن أجندة الدستور الثقافية، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات نادي السينما المستقلة، بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

ومن المقرر أن يعرض خلال فعاليات النادي كل من الفيلم الروائي القصير “شغف” للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير “الزيارة” إخراج محمد شوقي، والفيلم التسجيلي “خارج الإطار” إخراج روان إبراهيم، والروائى القصير “وبعدين” إخراج محمد شوقي.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوه يديرها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي وذلك لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

أعمال بروكوفيف وبيتهوفن بقيادة عباسى على المسرح الكبير

وفي الثامنة مساء وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفل جديد في سلسلة “أعظم السيمفونيات” حيث يقيم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو العالمى نادر عباسي وبمشاركة عازفة الفيولينة الشابة سلمي سرور.

يتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مارش البهاء والظروف لـ إلجار، كونشرتو الفيولينة والأوركسترا الأول لـ بروكوفيف والسيمفونية الخامسة لـ بيتهوفن.

وفي الحادية عشرة صباحا، تعقد اللجنة الثقافية بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان" الثقافة وصناعة الإبداع في مصر"، يقدمها ويتحدث فيها الكاتب دكتور زين عبدالهادي، رئيس قسم المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان الأسبق، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية الأسبق، المشرف العام علي مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة، يسلط فيها الضوء علي مستقبل المكتبات في مصر.

فعاليات جزويت الإسكندرية

وفي أجندة الدستور الثقافية، ينظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية اليوم عدة فعاليات، منها حفل توقيع ومناقشة رواية “دماء علي الثوب الأبيض”، للكاتب فؤاد فرغلي، وذلك في السابعة مساء، ويناقش الرواية كل من الناقد الدكتور إيهاب بديوي، والكاتبين الدكتورة سارة القويسي، والقاص محمد عبدالوارث.

يسبقها في الثامنة مساء، وضمن عروض بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته الـ16، يعرض بنادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، الفيلم الألماني الروائى الطويل “أليس في المدن”، وتبلغ مدة عرضه 107 دقائق، من إنتاج عام 1974.

وفي الثامنة مساء، تعقد بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية أيضا، أمسية مسرحية بعنوان “تراثنا والقراءة المسرحية”، يقدمها ويتحدث خلالها المخرج التونسي دكتور حازم العوادلي، مدير مسرح نوت بباريس، يستعرض خلال الأمسية قراءة في النص المسرحي "سيرة بني هلال"، للكاتب المصري شوقي عبدالحكيم.