الفنان حسين نوح: الولاء للوطن يبدأ من الأسرة ثم المدرسة

تحدث الفنان التشكيلي حسين نوح، خلال اللقاء الذي عقد بصالون نادي طلعت حرب الثقافي، عن دور الأسرة والمدرسة في غرس قيم والولاء والانتماء لدى أبنائها، خلال لقاء دور الموسيقى في الارتقاء بالذوق.

الولاء للوطن يبدأ من الأسرة ثم المدرسة

وأوضح نوح خلال لقاء "دور الموسيقى في الارتقاء بالذوق": "أحاول بكل جهد إن أضيء شمعة للشباب من خلال معارضي التشكيلية الشخصية، مشيرًا إلى إن الولاء للوطن يأتى من الأسرة أولًا ثم المدرسة ثم الجامعة ثم النادي، وذكر عدد من الأبيات الشعرية للفنان الراحل "محمد نوح" التي تبث حب الوطن والولاء له في النفوس، مؤكدًا أن الموسيقى تصنع السمو، وإذا استوعبنا الفن جيدًا، نستطيع التفرقة بين ما هو جميل وما هو قبيح".

وبدورها أكدت دكتورة عفاف طلبة أستاذ البيانو بالكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، أن الطفولة مرحلة مهمة في حياة الفرد، والموسيقى تشكل وجدان الطفل وأحاسيسه في هذه المرحلة، لافتة إلى أن بعض الأطفال لديهم فرط حركة بنسبة بسيطة، ودراسة الموسيقى تؤثر على سلوكه وتجعله متوازنًا وتعلمه الانضباط والتعامل السليم مع الآخرين، والثقافة والموسيقى تعد الدبلوماسية الشعبية التى توجد التواصل بين الشعوب، وقد تحل مشكلات قد تصعب عليها السياسة الخارجية حلها.

من جانبها، قالت الناقدة دكتورة نوران فؤاد خلال أمسية دور الموسيقى في الارتقاء بالذوق: إن مصر كما قال عنها نجيب محفوظ هى من صنعت التاريخ، والموسيقى خير رفيق لها فى السفر، ولها الفضل في تكوين تضفيرة الفن الموسيقى والفن التشكيلي لديها.

وتحدثت نوران عن رحلتها في تعلم الموسيقى بالخارج، وكيف تحرص الشركات والمؤسسات الكبرى في الخارج على وجود قاعة للموسيقى، مؤكدة أن الموسيقى تجعلك تتعامل مع الآخرين بأريحية وبساطة، الموسيقى ليست تهذيبًا للسلوك أو غيره، بل أيضًا هي صوت العصر، هي التاريخ، هي الحضارة، هي النغمة المصاحبة لحياتنا.

جانب من اللقاء

وخلال أمسية دور الموسيقي في الارتقاء بالذوق قال دكتور أشرف شرارة أستاذ آلة التشيللو بالكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، إنه من جهته يرى أن تعلم الموسيقى يجب أن تكون البداية من المسرح المدرسى، والتى يجب على الجهات المعنية الاهتمام به فى كل مراحل التعليم، وقام بعزف عدة مقطوعات موسيقية مصرية وأوروبية على آلة التشيللو، تفاعل معها الحضور ونالت إعجابهم.

️كما تخلل الصالون إضافة إلى أمسية دور الموسيقى في الارتقاء بالذوق فقرة فنية لفريق "كورال أريج الزهور" الذي تغنى بمقتطفات لمجموعة من أشهر الأغاني الوطنية الشهيرة لنجوم الطرب في مصر، كما شدت الفنانة الشابة "ندى سيد" بمجموعة من أشهر روائع الموسيقار محمد عبدالوهاب والموسيقار محمد فوزي.