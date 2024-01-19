الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| إسرائيل تسيطر على محور "وادى غزة".. ومصر تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار فى السودان

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مصر تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار فى السودان واللجوء للحوار

أكدت مصر تضامنها مع الدولة السودانية وجميع أطياف الشعب السوداني الشقيق، وتعرب عن قلقها البالغ من استمرار المواجهات العسكرية، وتجدد دعوتها لكافة الأطراف لإعلاء مصالح السودان والالتزام بوقف إطلاق النار، واللجوء للحوار. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4611293

 

خطة طوارئ.. «الدستور» ينشر أبرز بنود مشروع الموازنة الجديدة: ترشيد صارم للنفقات.. واستمرار الحماية الاجتماعية

تعتزم الحكومة تنفيذ حزمة من الإجراءات والإصلاحات ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، فى ظل توترات جيوسياسية وعدم يقين عالمى، ما تسبب فى ضعف النمو واتساع الفجوات وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، والتى نتجت عن توالى الصدمات العالمية، بدءًا من جائحة فيروس «كورونا»، ثم الموجة التضخمية التى تلت حرب أوكرانيا، وأخيرًا الحرب على غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4611243

 

تقارير إسرائيلية: الجيش سيسيطر على محور "وادي غزة" لمنع عودة سكان الشمال

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن تقارير للإعلام الإسرائيلي، أكدت أن جيش الاحتلال سيحتفظ بمحور وادي غزة لمنع عودة سكان شمال القطاع إلى منازلهم، مشيرةً إلى أنه سيقيم بالميدان فترة طويلة مع معدات المراقبة والرادارات والحماية ضد إطلاق الصواريخ. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4611319

 

يونيسف: غزة أصبحت أخطر أماكن العالم.. الأطفال يُولدون فى "جحيم"

أكدت منظمة يونيسف، اليوم الجمعة، أن الأطفال في غزة يولدون في جحيم، ومن المحتمل أن يموت العديد منهم نتيجة الظروف القاسية التي تزداد وطأتها داخل قطاع غزة؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4611312

 

حبس سيدة بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم الجمعة، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامها بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫250 بمدينة الشروق. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4611248

 

30 شهيدًا في قصف للاحتلال استهدف أكبر مستشفيات خان يونس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قصفًا إسرائيليًا مكثفًا وقتالًا عنيفًا في المنطقة المحيطة بمستشفى كبير في جنوب قطاع غزة أدى إلى استشهاد نحو 30 شخصًا اليوم الجمعة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4611318

 

رسميًا.. «كاف» يقرر إيقاف مدرب تنزانيا 8 مباريات وتغريمه ماليًا

قررت اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إيقاف عادل عمروش، المدير الفني لمنتخب تنزانيا 8 مباريات، خلال الفترة المقبلة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على  الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4611322

لا يفوتك هذا المساء مصر السودان إطلاق النار فى السودان غزة اع غزة القاهرة الإخبارية

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