رسميًا.. «كاف» يقرر إيقاف مدرب تنزانيا 8 مباريات وتغريمه ماليًا

قررت اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إيقاف عادل عمروش المدير الفني لمنتخب تنزانيا 8 مباريات، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد التنزاني عن تلقيه خطابًا من «كاف»، يفيد بإيقاف عادل عمروش المدير الفني للفريق، بسبب تصريحاته ضد الاتحاد المغربي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي، مع تغريمه ماليًا 10 آلاف دولار.

إيقاف مدرب تنزانيا

ولم تمر سوى دقائق قليلة على عقوبة «كاف» ضد المدرب الجزائري، ليعلن الاتحاد التنزاني عن إقالة عمروش من منصبه، وتكليف مساعده حامد موركورو وجمعة مجوندا، بالمسئولية الفنية مؤقتًا، حتى نهاية مشوار تنزانيا بـ"كان 2023".

وكان عمروش، وجه انتقادات لاذعة ضد الاتحاد المغربي، في وقت سابق، قبل المواجهة الأولى بكأس أمم إفريقيا، حيث قال: "هزمت أمام المغرب بالنتيجة وليس الأداء، أنتم تعلمون أن الاتحاد المغربي قوة ضاربة في القارة الإفريقية".

وأوضح مدرب تنزانيا، أنه كان يريد مواجهة المغرب نهارًا لكن اللقاء أقيم ليلًا، مشيرًا إلى أن الأمر فرض عليهم.

وكان منتخب تنزانيا تلقى الهزيمة بثلاثية نظيفة، أمام منتخب المغرب الأربعاء الماضي، في إطار مباريات الجولة الأولى بمجموعات "كان 2023".

ويقع منتخب تنزانيا في المجموعة السادسة والأخيرة، التي تضم منتخبات المغرب المتصدر برصيد 3 نقاط، يليها منتخبات زامبيا والكونغو في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة.