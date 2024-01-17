الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

سايس يمنح التقدم لصالح المغرب أمام تنزانيا فى أمم إفريقيا

رومان سايس
رومان سايس

منح رومان سايس التقدم لصالح منتخب المغرب أمام تنزانيا في المباراة المقامة بين الفريقين، ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية.

جاء الهدف في الدقيقة 30 بعد متابعته لتسديدة حكيم زياش من ركلة حرة التي سددها بقوة وتصدى لها حارس تنزانيا قبل أن يسددها سايس في المرمى.

وكان منتخب المغرب قد سيطر على مجريات الأمور في بداية المباراة، وأهدر فرصة خطيرة في الدقيقة العاشرة بعدما أرسل زياش تمريرة طولية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء مررها الزلزولي برأسه ليوسف النصيري الذي سدد الكرة ولكن مرت الكرة لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 22، بطاقة صفراء للاعب حميد ماو بعد تدخل قوي على الزلزولي في منتصف الملعب.

وجاء تشكيل المنتخب المغربي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد الشيبي، نايف أكرد، رومان سايس، أشرف حكيمي.

وسط الملعب: سفيان أمرابط، عزالدين أوناحي، سليم أملاح.

الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، عبدالصمد الزلزولي.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "منير مهند محمدي، طارق تيسودالي، أمين حارث، عبدالحميد صايبيري، يونس عبدالحميد، أسامة العزوزي، سفيان بوفال، أيوب الكعبي، أمين عدلي، بلال الخنوس، أمير ريتشاردسون، شادي رياض".

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