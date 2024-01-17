الشيبى أساسيًا.. والنصيرى يقود هجوم المغرب أمام تنزانيا بأمم إفريقيا 2023

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، تشكيل فريقه الذي سيواجه تنزانيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويقود يوسف النصيري هجوم منتخب المغرب في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل المنتخب المغربي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد الشيبي، نايف أكرد، رومان سايس، أشرف حكيمي.

وسط الملعب: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح.

الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، عبدالصمد الزلزولي.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "منير مهند محمدي، طارق تيسودالي، أمين حارث، عبدالحميد صايبيري، يونس عبدالحميد، أسامة العزوزي، سفيان بوفال، أيوب الكعبي، أمين عدلي، بلال الخنوس، أمير ريتشاردسون، شادي رياض".

ويتطلع المنتخب المغربي لتجنب مفاجآت الجولة الأولى من البطولة والتي شهدت سقوط أغلب المنتخبات الكبرى المرشحة للقب في فخ التعادل أو الخسارة، إذ لم ينجو من هذه المفاجآت سوى المنتخب السنغالي حتى الآن، والذي حقق الفوز على نظيره الجامبي بثلاثية نظيفة.

ويسعى منتخب المغرب لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الدخول بقوة في أجواء البطولة ووضع أقدامه مبكرًا في المنافسة على التأهل على صدارة المجموعة، بينما يتطلع منتخب تنزانيا لمواصلة مفاجآت البطولة وخطف انتصارا يمنح الفريق دفعة قوية للمنافسة على التأهل من المجموعة، سواء في مركز الوصيف أو حتى في أفضل أصحاب مركز ثالث.

ويدخل منتخب المغرب البطولة متسلحًا بالإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة كأس العالم الماضية واحتلاله المركز الرابع في البطولة كأول منتخب إفريقي وعربي في التاريخ يحقق هذا المركز، ويسعى لتكرار إنجازه والمنافسة بقوة على لقب أمم إفريقيا، راغبًا في تحقيق اللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حققه عام 1976.

ويأمل منتخب المغرب في تقديم مشوار أفضل بالنسخة الحالية من البطولة عن النسخة الماضية التي ودعها من الدور ربع النهائي أمام منتخب مصر بالخسارة بهدفين مقابل هدف في الوقت الإضافي.

ويدير المباراة الحكم التشادي الحاجي محمد ألاو، ويعاونه كل من جيرسون دوس سانتوس وتياما سيدو بجانب الحكم الرابع المالي بوبو تراوري، فيما يدير محمود عاشور غرفة تقنية الفيديو.