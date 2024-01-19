الخارجية الباكستانية: إيران دولة صديقة ولا نريد أى تصعيد معها

قالت الخارجية الباكستانية، إن إيران دولة صديقة ولا نريد أي تصعيد معها، وفقًا لما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان مرتضى سولانجي، وزير الإعلام الباكستاني، قد قال إن أنوار الحق كاكار، رئيس الوزراء المؤقت، يعقد، اليوم، اجتماعًا مع القادة العسكريين لإجراء مراجعة موسعة للأمن القومي في ظل التوتر مع إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ضربات إيران وباكستان تثير قلق أمريكا

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة "لا تريد تصعيدًا في جنوب آسيا وآسيا الوسطى"، ردًا على سؤال عن الضربات المتبادلة بين إيران وباكستان في الأيام الأخيرة.