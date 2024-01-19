الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الباكستانية: إيران دولة صديقة ولا نريد أى تصعيد معها

جريدة الدستور

قالت الخارجية الباكستانية، إن إيران دولة صديقة ولا نريد أي تصعيد معها، وفقًا لما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل. 

وكان مرتضى سولانجي، وزير الإعلام الباكستاني، قد قال إن  أنوار الحق كاكار، رئيس الوزراء المؤقت، يعقد، اليوم، اجتماعًا مع القادة العسكريين لإجراء مراجعة موسعة للأمن القومي في ظل التوتر مع  إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ضربات إيران وباكستان تثير قلق أمريكا

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة "لا تريد تصعيدًا في جنوب آسيا وآسيا الوسطى"، ردًا على سؤال عن الضربات المتبادلة بين إيران وباكستان في الأيام الأخيرة.

الخارجية الباكستانية إيران القاهرة الإخبارية باكستان أمريكا

مواد متعلقة

سياسى إيرانى: ما فعلته بلادنا رد مباشر على أمريكا وليس باكستان

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

عاجل.. "الأرصاد": استمرار الارتفاعات فى درجات الحرارة والقاهرة تسجل 23 درجة

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

تبدأ من 500 جنيه.. عروض فنادق الغردقة للمصريين فى إجازة منتصف العام

سناء تخلع زوجها بعد زواج عامين: "بيلعب في مناخيره"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس