الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سياسى إيرانى: ما فعلته بلادنا رد مباشر على أمريكا وليس باكستان

الدكتور حكم أمهز
الدكتور حكم أمهز

 قال الدكتور حكم أمهز، مختص بالشأن الإقليمي والدولي، إن الأمريكيين في الفترة الأخيرة أرسلوا إلى إيران لتحقيق صفقة شاملة في المنطقة تنهي كافة الأزمات، ولكن إيران لديها موقف وقابلت بالرفض للاتفاق ضد الحلفاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن الأمريكيين حاولوا التصعيد للضغط على إيران وحلفائها للقبول بالتسوية، فقاموا بكل مايقومون به الآن، إذ حركت جماعاتها ضد الشعب السوري، والجماعات المعارضة في أدلب، وعسكرت في البحر الأحمر، رغم أن الحوثيين أعلنوا استهداف السفن الإسرائيلية، وكل تلك الأساليب التي نراها.

وتابع: "ماقامت به إيران سواء في باكستان أو العراق أو سوريا هو رسالة موجهة مباشرة لأمريكا".

وواصل: "إيران ترد بكل قوة على كل ما تقوم به أمريكا، لتعلن رفضها قبول التسوية والصفقة التي عرضتها الولايات المتحدة الأمريكية".

باكستان إيران أمريكا الحلفاء تسوية

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