الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحكومة الباكستانية تعقد اجتماعًا مع القادة العسكريين لإجراء مراجعة موسعة للأمن القومى

أنوار الحق كاكار
أنوار الحق كاكار

قال  مرتضى سولانجي، وزير الإعلام الباكستاني، إن  أنوار الحق كاكار رئيس الوزراء المؤقت يعقد، اليوم، اجتماعًا مع القادة العسكريين لإجراء مراجعة موسعة للأمن القومي في ظل التوتر مع  إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 

ضربات إيران وباكستان تثير قلق أمريكا

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة "لا تريد تصعيدًا في جنوب آسيا وآسيا الوسطى"، ردًا على سؤال عن الضربات المتبادلة بين إيران وباكستان في الأيام الأخيرة.

وقال كيربي إن الإدارة الأمريكية "تتابع عن كثب" التوتر بين البلدين الذي تفاقم بشكل خطير هذا الأسبوع.

وأضاف أمام صحفيين يرافقون الرئيس جو بايدن في الطائرة الرئاسية، "إنهما بلدان مدججان بالسلاح، ومجددًا، لا نريد أن نشهد تصعيدًا".

وتابع أن باكستان "تعرضت أولًا لضربة من إيران، الأمر الذي كان هجومًا جديدًا خطيرًا، ومثالًا جديدًا على دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".

باكستان إيران الحكومة الباكستانية الأمن القومي الباكستاني القاهرة الإخبارية

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