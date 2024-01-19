الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع البيلاروسى: "مينسك" مستعدة لاستئناف الحوار العملى مع "الناتو"

فيكتور خرينين، وزير
فيكتور خرينين، وزير الدفاع البيلاروسي

قال فيكتور خرينين، وزير الدفاع البيلاروسي، إن مينسك منفتحة على التعاون في المجال العسكري مع أي دولة، بما في ذلك الناتو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 وقف الخطاب العدواني للحلف

وأضاف وزير الدفاع البيلاروسي،، خلال تصريحات أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "مينسك" مستعدة لاستئناف الحوار العملي مع الناتو شرط وقف الخطاب العدواني للحلف.

وصرح وزير الدفاع، فيكتور خرينين، في اجتماع لمجلس الأمن البيلاروسي، يوم الثلاثاء، قائلًا "إننا ننقل بوضوح آراء بيلاروسيا بشأن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية المتمركزة على أراضينا. لقد ظهر فصل جديد نحدد فيه بوضوح التزاماتنا تجاه حلفائنا".

وزير الدفاع البيلاروسي مينسك الناتو حلف الناتو القاهرة الإخبارية

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