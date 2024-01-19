الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": غارات للطيران الإسرائيلى تستهدف بلدة راميا وجبل بلاط جنوبى لبنان

غارات للطيران الإسرائيلي
غارات للطيران الإسرائيلي

استهدفت غارات للطيران الإسرائيلي بلدة راميا وجبل بلاط جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة تاندوم شرق جباليا

فيما أعلنت فصائل فلسطينية عن استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة تاندوم شرق جباليا شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، وكانت قد دوت صافرات الإنذار في موقع ناحل عوز بمستوطنات غلاف غزة.

كما أعلنت الصحة العالمية عن أن الظروف غير الإنسانية بقطاع غزة ستؤدي لانتشار الالتهاب الكبدي بشكل كبير، فيما أكد مدير منظمة الصحة العالمية تسجيل 24 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة.

القاهرة الإخبارية غارات للطيران الإسرائيلي راميا وجبل بلاط لبنان إسرائيل

مواد متعلقة

الأزمة على حافة التصعيد.. أوضاع متوترة على الحدود بين لبنان وإسرائيل

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

وزير البترول يعتمد الموازنات التخطيطية لـ4 شركات لعام 2024-2025

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

عاجل.. "الأرصاد": استمرار الارتفاعات فى درجات الحرارة والقاهرة تسجل 23 درجة

تبدأ من 500 جنيه.. عروض فنادق الغردقة للمصريين فى إجازة منتصف العام

الملا يبرز دور شركتي مصر والتعاون للبترول في تأمين احتياجات الوقود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس