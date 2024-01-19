"القاهرة الإخبارية": غارات للطيران الإسرائيلى تستهدف بلدة راميا وجبل بلاط جنوبى لبنان

استهدفت غارات للطيران الإسرائيلي بلدة راميا وجبل بلاط جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة تاندوم شرق جباليا

فيما أعلنت فصائل فلسطينية عن استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة تاندوم شرق جباليا شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، وكانت قد دوت صافرات الإنذار في موقع ناحل عوز بمستوطنات غلاف غزة.

كما أعلنت الصحة العالمية عن أن الظروف غير الإنسانية بقطاع غزة ستؤدي لانتشار الالتهاب الكبدي بشكل كبير، فيما أكد مدير منظمة الصحة العالمية تسجيل 24 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة.