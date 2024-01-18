الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الناتو: روسيا تحصل على صواريخ من كوريا الشمالية وتكنولوجيا المسيرات من إيران

حلف الناتو
حلف الناتو

أعلن حلف الناتو، أن روسيا تحصل على صواريخ من كوريا الشمالية وتكنولوجيا المسيرات من إيران، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

تدريبات الناتو العسكرية 

وكان قد أعلن الناتو، بدء تدريب لعدة أشهر يشمل 90 ألف عسكري.

وأفاد حلف الناتو من قبل، أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن هدفها دفاعي.

فيما أدان الكرملين، الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف الحوثيين في اليمن، مؤكدا، خلال تصريحات، عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية ضد الحـوثيين في اليمن غير مشروعة بموجب القانون الدولي.

الناتو حلف الناتو نبأ عاجل القاهرة الإخبارية

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