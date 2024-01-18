الناتو: بدء تدريب لعدة أشهر يشمل 90 ألف عسكرى

أعلن حلف الناتو، بدء تدريب لعدة أشهر يشمل 90 ألف عسكري، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

الكرملين يدين الضربات الأمريكية والبريطانية

كان قد أكد حلف الناتو من قبل، أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن هدفها دفاعي.

فيما أدان الكرملين، الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف الحوثيين في اليمن، مؤكدا، خلال تصريحات، عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية ضد الحـوثيين في اليمن غير مشروعة بموجب القانون الدولي.