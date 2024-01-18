أعلن أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، بدء تلقي طلبات أصحاب الفراشة ومكاتب تنظيم المعارض في تنفيذ معرض “أهلا رمضان” 2024، لمدة شهر.

موعد تسليم كراسات الشروط لأصحاب الفراشة الراغبين في تنفيذ معرض “أهلا رمضان 2024”



حيث صرح أكرم الشافعي في بيان صحفي، أنه تقرر بدء تسليم كراسة الشروط والمواصفات، الاربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري.

وطالب رئيس تجارية الإسماعيلية أصحاب الفراشة الراغبين في الحصول علي كراسة الشروط بمعرض اهلا رمضان، التوجه لمقر الغرفة التجارية بالدور الخامس، الإدارة العامة للشئون الاقتصادية، الأربعاء المقبل.

أضاف الشافعي، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لانطلاق معارض أهلا رمضان 2024 اعتباراً من 15 فبراير المقبل وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.

وتنسق وزارة التموين مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، وسيتم تجهيز الأماكن المخصصة للمعارض بكل محافظة، لزيادة طرح كافة المنتجات الغذائية ومنتجات رمضان "ياميش رمضان"، كما ستشارك المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتخفيضات معارض "أهلا رمضان" مع الاستعداد لزيادة معدلات ضخ السلع والمنتجات طوال الشهر الكريم.

وتنسق وزارة التموين مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، وسيتم تجهيز الأماكن المخصصة للمعارض بكل محافظة، لزيادة طرح كافة المنتجات الغذائية ومنتجات رمضان "ياميش رمضان"، كما ستشارك المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتخفيضات معارض "أهلا رمضان" مع الاستعداد لزيادة معدلات ضخ السلع والمنتجات طوال الشهر الكريم.

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