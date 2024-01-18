جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن عدة حملات بالحزام الاخضر والقطاع الشمالى

أصدرت جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، التقرير الأسبوعي حول حصاد حملات إدارة الإشغالات في مختلف قطاعات المدينة، خلال الأسبوع الحالي في الفترة من ١٣ إلى ١٨ يناير ٢٠٢٤، ونستعرض أبرزها خلال سطور.

https://www.dostor.org/4607918

القطاع الجنوبي:



شنت إدارة الإشغالات والإزالات حملة لإزالة مخالفات البناء استهدفت الأحياء الثاني والثالث والخامس، وأسفرت عن إزالة فورية لأعمال زيادة في غرف السطح بالمخالفة لشروط التراخيص بالقطع أرقام ٩١٤ بالحي الخامس عقد ثاني بالمجاورة الخامسة، ٢١٢ فيلات الجهاز الحى الخامس، ٢٦/ ٤ بالمجاورة الرابعة بالحي الثاني، ١٤٤٥ بالمجاورة السابعة بالحي الثالث و٧٥ بالمجاورة الأولى بالحي الثالث.

واوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أن الحملة أسفرت عن إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات المستخدمة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن، كما تم قطع المياه عن القطعة رقم ٥٧٧ بالمجاورة الثالثة بالحي الأول بحضور فريق التشغيل والصيانة، وكذا إزالة الإعلانات المخالفة على أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية للقطاع.

وأفاد انه تم ضبط سيارة نقل تقل مخلفات مبانى بدون غطاء تقوم بإلقاء المخلفات على الأرض، وتم تسليم السيارة إلى أمن الجهاز.

القطاع الشمالي:



واشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن إدارة الإشغالات نفذت حملة إزالة فورية للبدء في أعمال مباني زيادة عن النسبة البنائية بالقطع أرقام ٩ و١ بالسياحية الأولى وكذا إيقاف أعمال بناء مخالفة عن النسبة البنائية بالقطعة رقم ٧٣ بالعمرانية الثانية، كما تم تنفيذ إزالة فورية بالمنطقة ٧٨ امتداد الشماليات للقطعة رقم ١٠ نتيجة بناء حوائط وأعمدة زيادة عن النسبة البنائية بالمخالفة لشروط تراخيص البناء فضلا عن زيادة في غرف السطح للقطعة رقم ٢٠١٤ بالتوسعات الشمالية منطقة ٢٠٠٠ قطعة وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة والتروسيكل وإيداعهم بمخازن الجهاز.

كما تم تنفيذ قرارات رفع عدادات الكهرباء بالحي العاشر نتيجة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، فضلا عن إزالة المخالفات ورفع الاشغالات بسنتر اليسر منطقة خدمات العمرانية الثانية والتى تتمثل فى تحويل بدروم من جراج إلى مخازن ومحال تجارية مخالفة لشروط التراخيص.

واستطرد قائلا أن تم شن حملة لرفع الإشغالات من محيط الشوارع استهدفت الأحياء السابع والثامن، وأسفرت عن رفع الإشغالات بمحيط منطقة المفوضية، وتم استبدال صناديق القمامة بالإضافة إلى إزالة الإعلانات العشوائية على أعمدة الإنارة بالحى السابع.

القطاع الشرقي:



نفذت حملة إشغالات ليلية أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين بالحى المتميز وتم التحفظ على عربة اسبرسو وعدد ٣ عربات بطاطا وذرة وتروسيكل والقضاء على بؤرة للفريزة بجوار سنتر الهداية، رفع سيارة خضار، عربة موز وميزان ورفع إشغالات سنتر الهداية بالحي المتميز.

القطاع الغربي:



تم تنفيذ حملة إشغالات بالمنطقة الصناعية بمجمع الصناعات استهدفت سنتر الأمل والشرق الأوسط أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات وتكثيف أعمال الزراعة والصيانة بالمنطقة الصناعية.

الحزام الأخضر:



تمكنت إدارة الإشغالات من تنفيذ إزالة فورية لقطعة أرض بدون ترخيص، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة والحديد المسلح ومصادرتها ،وإيقاف أعمال تصوير بدون تصريح واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.