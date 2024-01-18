لا يفوتك هذا المساء| انقسامات سياسية وتمرد عسكرى فى دولة الاحتلال

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

جمعية الصداقة المصرية - الصينية تؤكد تضامنها ودعمها مع مبدأ "صين واحدة"

بعثت جمعية الصداقة المصرية الصينية برسالة تضامن مع جمهورية الصين الشعبية تؤكد خلالها دعم الجمعية لمبدأ "الصين الواحدة" ومعارضة ما يسمى باستقلال جزيرة تايوان والانتخابات التي جرت والتي تعد بمثابة التدخل في الشئون الداخلية للصين والتي تدافع عن حقها المشروع في الحفاظ على سيادة الدولة الصينية وسيادة ووحدة أراضيها.. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4610616

الهلال الأحمر الفلسطينى يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية فى محافظتى غزة والشمال

حذّر الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، من تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظتي غزة والشمال؛ حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاحل لها، وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني، بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4610586

الاحتلال: عثرنا على جثث 21 محتجزا إسرائيليًا فى خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تم العثور على جثث 21 محتجزًا إسرائيليًا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة الليلة الماضية، حسبما أفادت قاة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4610582

تجديد حبس متهم بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية

قررقاضي المعارضات بشرق القاهرة، تجديد حبس متهم بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية للنصب على المواطنين، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4610598

ضريبة العدوان.. انقسامات سياسية وتمرد عسكرى وانهيار اقتصادى فى دولة الاحتلال

أكدت تقارير عبرية وغربية ارتفاع حدة الغضب داخل المجتمع الإسرائيلى، وتزايد الفوضى داخل صفوف جيش الاحتلال، مع تراجع الروح المعنوية للجنود، وسط تصاعد الرفض لاستمرار الحرب على قطاع غزة بعد أكثر من ١٠٠ يوم على اندلاعها، واستمرار الفشل فى تحقيق أهدافها المعلنة، بالإضافة إلى الخلافات الحادة بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول عجز الموازنة وتخفيض ميزانيات الوزارات المختلفة، لدفع تكاليف الحرب والتسليح. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4610608

مدرب جامبيا يرشح الفراعنة للفوز بكأس إفريقيا: يظهر دائمًا أمام الكبار

قال توم سينتفيت، المدير الفنى لمنتخب جامبيا، إن منتخب مصر مرشح للتتويج بالبطولة، لأنه واحدًا من أقوى المنتخبات فى القارة، وقدم أداءً رائعًا فى النسخة الماضية، مؤكدًا أن هناك منتخبات أخرى مرشحة للفوز باللقب مثل المغرب وكوت ديفوار والسنغال. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4610621

199 شهيدًا.. لماذا تستهدف إسرائيل الصحفيين في غزة؟

ألحقت الحرب بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية "حماس" خسائر فادحة بالصحفيين منذ أن شنت إسرائيل هجومها الباغت وغير المسبوق على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي 2023، معلنة بعدها الحرب على غزة، وشنت هجومًا بريًا وجويًا على القطاع المحاصر. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4610417