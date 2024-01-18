مدرب جامبيا يرشح الفراعنة للفوز بكأس إفريقيا: يظهر دائمًا أمام الكبار

قال توم سينتفيت، المدير الفنى لمنتخب جامبيا، إن منتخب مصر مرشح للتتويج بالبطولة، لأنه واحدًا من أقوى المنتخبات فى القارة، وقدم أداءً رائعًا فى النسخة الماضية، مؤكدًا أن هناك منتخبات أخرى مرشحة للفوز باللقب مثل المغرب وكوت ديفوار والسنغال.

أضاف سينتفيت، لـ«الدستور»، الجميع شاهد كيف قدم مصر مباريات رائعة فى النسخة الماضية، خاصة أمام المغرب الذى يعتبر الآن واحدًا من كبرى فرق العالم بعد الأداء الرائع فى مونديال قطر.

وتابع «منتخب مصر لديه تاريخ ومتمرس فى هذه البطولة، وهذا ما يجعله مرشحًا للفوز بالبطولة، والتعادل مع موزمبيق لا يقلل من فرصه أبدًا»، مؤكدًا أن منتخب مصر يعرف كيف يعود بسرعة لأجواء البطولة، وأن قوته تظهر فى المباريات الإقصائية، وليس فى دور المجموعات.

وعن رأيه فى مجموعته التى تعتبر مجموعة الموت إذ تضم السنغال حامل اللقب والكاميرون حامل اللقب فى 2017، بجانب غينيا، قال: «سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام، فأنا لا أركز على المعركة بين السنغال والكاميرون، بل أركز فقط على فرصنا، نحن مجموعة قوية تضم منتخبات قوية ويمكن للجميع خسارة النقاط أمام بعضهم البعض».

ويرى مدرب جامبيا أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، واحد من أبرز نجوم البطولة ويدخلها وهو واحد من أفضل لاعبى العالم فى الوقت الحالى بعد الموسم المميز الذى يقدمه مع ليفربول والذى سيساعد المنتخب المصرى فى البطولة بالوقت الحالى.

وأضاف: «نحن مع جامبيا، طموحنا واضح، نريد البقاء لأطول فترة ممكنة فى البطولة. ندرك أن الأمر صعب للغاية، وسيكون أكثر صعوبة مما كان عليه فى البطولة السابقة، لكننا سنحاول، سيكون أمرًا رائعًا لو تمكنا من الوصول إلى الدور الثانى فى مجموعة تضم الكاميرون والسنغال وغينيا. الأمر صعب، ولكننا سنحاول، سنعمل بجهد كبير».

أوضح أن البطولة الحالية قوية جدًا والمدربين المشاركين فيها لديهم خبرات كبيرة، وأن الملاعب جميلة، والبنية التحتية رائعة، والفنادق راقية، وكل شىء يبدو منظمًا بشكل جيد للغاية.

وعن سؤال أيهما يفضل: لعب بطولة الأمم الإفريقية فى الصيف أم الشتاء؟ أكد أن هناك بطولات فى أوروبا تلعب فى الصيف فى النرويج والسويد والدنمارك وأيسلندا وأيرلندا، وأخرى تلعب فى الشتاء.

وأضاف: «لا يمكنك أبدًا إرضاء الجميع. علينا أن ننظر إلى كرة القدم الإفريقية. وإذا كان من المناسب لها أن تلعب فى يناير، فإننا سنلعب فى كأس إفريقيا فى يناير. وإذا كان من الأفضل، بسبب العمل أو ظروف أخرى، اللعب فى فترة أخرى، فى يونيو أو يوليو، فيمكننا اللعب فى يونيو أو يوليو. لكننى أعتقد أنه ليس علينا أن نتناقش دائمًا. يجب احترام كرة القدم الإفريقية وعلينا أن نلعب عندما يناسبنا ذلك».