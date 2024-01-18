الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسيمين يقود هجوم نيجيريا أمام كوت ديفوار في أمم أفريقيا

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

أعلن جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام كوت ديفوار ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب نيجيريا في الجولة الأولى مع غينيا الإستوائية بهدف لكل فريق، بينما انتصر منتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بثلاثية نظيفة.

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: أولا أينا - سيمي أجاي - ويليام تروست إيكونج - زيدو سانسي

خط الوسط: فرانك أونيكا - كالفن باسي - أديمولا لوكمان - أليكس أيوبي - صامويل تشوكويزي

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين

والتقى المنتخبان في ست مرات سابقة ببطولات أمم إفريقيا، وتمكن المنتخب النيجيري من الفوز في ثلاث مباريات، فيما فاز المنتخب الإيفواري في مباراتين وتعادلا في مباراة.

وستكون الفرصة متاحة للمنتخب الإيفواري للتأهل للدور التالي في حال فوزه على نيجيريا خاصة وإنه يتصدر المجموعة برصيد ثلاثة نقاط حصدها بالفوز في المباراة الافتتاحية للبطولة على غينيا بيساو بهدفين نظيفين.

في المقابل يدخل المنتخب النيجيري المباراة وهو يعلم إنه بحاجة للفوز بالمباراة من أجل استعادة فرصه في التأهل بشكل مباشر للدور التالي وعدم الانتظار لحين انتهاء مباريات دور المجموعات ومعرفة ما إذا كان سيتأهل كواحد من بين أربعة أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

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