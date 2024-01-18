الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حتى يونيو 2024.. “مصانع النحاس المصرية” تستهدف تحقيق 2.5 مليار جنيه إيرادات

شركة مصانع النحاس
شركة مصانع النحاس المصرية

حصل “الدستور” على نسخة من تقرير محاور خطة تطوير شركة مصانع النحاس المصرية - إحدي شركات وزارة  قطاع الأعمال  العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية- وفقا لمشروع الموازنة التقديرية لعام 2024.

وأكد التقرير أن شركة مصانع النحاس المصرية، تضخ استثمارات بقيمة 125 مليون جنيه حتي يونيو المقبل من أجل انشاء فرن دوار وتحديث ماكينات البثق واحلال وتجديد الفرن القديم وتحديث قسم المسبوكات بالقاهرة.

وأشار التقرير الخاص بمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024 فأن الشركة تخطط لتحقيق ايرادات بقيمة 2.5 مليار جنيه حتي يونيو القادم بالاضافة الي تحقيق صادرات بقيمة 183 مليون جنيه بخلاف العمل علي تحقيق صافي ربح بقيمة 98 مليون جنيه بعد تحقيق خسائر خلال الأعوام الماضية.

جدير بالذكر أن شركة مصانع النحاس المصرية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية تعد الشركة التاريخية لانتاج النحاس  في مصر حيث يتم انتاج النحاس من خلالها ودخلت الشركة خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام في اطار العمل علي تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادارات وسد احتياجات السوق المحلي.

وتسعي وزارة قطاع الأعمال العام من أجل العمل علي تعميق التصنيع المحلي وتنمية الاستثمارات وجذب الاستثمارات الأجنبية في اطار العمل علي زيادة الصادارات من أجل جلب العملة الصعبة اليت تحتاجها البلاد وفقا لخطة واستراتيجية خاصة بتنمية الصناعة المحلية والعمل علي زيادة الطاقات الانتاجية من خلال مشروعات التطوير التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في شركاتها التابعة وذلك عبر خطة تم وضعها لاصلاح الشركات والعمل علي عودتها لمكانتها التاريخية وتنمية الايرادات بها.

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