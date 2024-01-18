حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق نتائج إيجابية.

مديرية أمن أسيوط

-ضبط 41 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم 16 بندقية آلية و19 بندقية خرطوش و2طبنجة و20 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 41 متهم لـ 32 منهم معلومات جنائية.

-ضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 1،140 كيلو جرام لمخدر الحشيش و1،430 كيلو جرام لمخدر الشابو بحوزة 7 متهمين لـهم معلومات جنائية.

-تنفيذ 420 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

-ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 8.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدرى «الهيروين، الشابو» بحوزة 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

-ضبط 4 قطع سلاح نارى 4 فرد محلى وعدد من الطلقات.

-تنفيذ 782 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

-ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش و9 كيلو جرامات لمخدر البانجو و6.500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين، وكذا 2 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.