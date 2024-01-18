الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في 3 محافظات

ارشيفية
ارشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق نتائج إيجابية.

مديرية أمن أسيوط

-ضبط 41 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم 16 بندقية آلية و19 بندقية خرطوش و2طبنجة و20 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 41 متهم لـ 32 منهم معلومات جنائية.

-ضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 1،140 كيلو جرام لمخدر الحشيش و1،430 كيلو جرام لمخدر الشابو بحوزة 7 متهمين لـهم معلومات جنائية.

-تنفيذ 420 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

-ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 8.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدرى «الهيروين، الشابو» بحوزة 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

-ضبط 4 قطع سلاح نارى 4 فرد محلى وعدد من الطلقات.

-تنفيذ 782 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

 مديرية أمن دمياط

-ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش و9 كيلو جرامات لمخدر البانجو و6.500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين، وكذا 2 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن العام مديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط النتائج الإيجابية سلاح نارى المواد المخدرة

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