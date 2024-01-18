الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسليم الدفعة الثالثة من الأجهزة الكهربائية لـ 22 عروسة بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

سلَّم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الدفعة الثالثة من الأجهزة الكهربائية والتي تضم  "ثلاجة – بوتاجاز – غسالة" لعدد 22 عروسة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا لمساعدتهن على إتمام زواجهن، وذلك ضمن المبادرة الوطنية "إيد بإيد" التي أطلقها البنك الزراعي المصري بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقًا على مستوى الجمهورية، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وعصام الجزار، رئيس قطاع البنك الزراعي بالمنوفية، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي.

وسلَّم محافظ المنوفية، العرائس مواد غذائية والحفة لمساعدتهن على تلبية متطلبات المعيشة، معربًا عن تقديره للقيادة السياسية التي أولت اهتمامها للفئات الأشد احتياجًا، مثمّنًا الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة ودعم البسطاء ومحدودي الدخل من الأسر الأكثر احتياجًا مما يسهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، آملًا في المزيد من التعاون المثمر لخدمة أبناء المحافظة وتقديم الدعم اللازم للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى محافظ المنوفية، العرائس وأجرى حوارًا مفتوحًا معهن مقدمًا خالص تهانيه القلبية ومتمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، وحثهن على تنظيم الإنجاب ودعمه الكامل لتحقيق حياة أسرية كريمة، وأعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهن ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهن.

جدير بالذكر أنه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023، قام محافظ المنوفية بتوزيع الدفعة الأولي والثانية من الأجهزة الكهربائية لعدد 18 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقًا وذلك ضمن مبادرة البنك الزراعي المصري والتي تستهدف توزيع عدد 300 جهاز كهربائي لـ 100 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة كمشاركة مجتمعية في توفير حياة كريمة لهن، هذا من المقرر توزيع باقى الأجهزة تباعًا على باقى العرائس المستحقة من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية الاجهزة الكهربائية تسليم جهاز ل22عروسة بالمنوفية البنك الزراعي

مواد متعلقة

«مياه المنوفية» ضمن العشر مراكز الأولى لأفضل أداء مؤسسى جائزه التميز الحكومى

المنوفية| إحالة 39 موظفًا بالوحدات الصحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

"مياه المنوفية" تنتهى من تركيب 34 ألف عداد مسبق الدفع

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

محكوم عليها بالحبس 63 سنة.. ضبط رئيسة مجلس إدارة مجموعة مطاعم وسوبر ماركت شهيرة بالجيزة

تراجع مفاجئ للدولار عالميًا وارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني

مسئول بـ"علوم الفضاء": العالم سيشهد طقسًا قاسيًا فى 2024

أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

سقوط محامٍ من الدور الأول بمحكمة في المنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين