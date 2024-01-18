تسليم الدفعة الثالثة من الأجهزة الكهربائية لـ 22 عروسة بالمنوفية

سلَّم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الدفعة الثالثة من الأجهزة الكهربائية والتي تضم "ثلاجة – بوتاجاز – غسالة" لعدد 22 عروسة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا لمساعدتهن على إتمام زواجهن، وذلك ضمن المبادرة الوطنية "إيد بإيد" التي أطلقها البنك الزراعي المصري بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقًا على مستوى الجمهورية، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وعصام الجزار، رئيس قطاع البنك الزراعي بالمنوفية، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي.

وسلَّم محافظ المنوفية، العرائس مواد غذائية والحفة لمساعدتهن على تلبية متطلبات المعيشة، معربًا عن تقديره للقيادة السياسية التي أولت اهتمامها للفئات الأشد احتياجًا، مثمّنًا الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة ودعم البسطاء ومحدودي الدخل من الأسر الأكثر احتياجًا مما يسهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، آملًا في المزيد من التعاون المثمر لخدمة أبناء المحافظة وتقديم الدعم اللازم للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى محافظ المنوفية، العرائس وأجرى حوارًا مفتوحًا معهن مقدمًا خالص تهانيه القلبية ومتمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، وحثهن على تنظيم الإنجاب ودعمه الكامل لتحقيق حياة أسرية كريمة، وأعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهن ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهن.

جدير بالذكر أنه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023، قام محافظ المنوفية بتوزيع الدفعة الأولي والثانية من الأجهزة الكهربائية لعدد 18 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقًا وذلك ضمن مبادرة البنك الزراعي المصري والتي تستهدف توزيع عدد 300 جهاز كهربائي لـ 100 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة كمشاركة مجتمعية في توفير حياة كريمة لهن، هذا من المقرر توزيع باقى الأجهزة تباعًا على باقى العرائس المستحقة من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.