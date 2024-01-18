الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اغتيال المدعى العام بعد تحقيقه فى الاستيلاء على قناة تلفزيونية فى الإكوادور

الاستيلاء على قناة
الاستيلاء على قناة تلفزيونية فى الإكوادور

قال مكتب المدعي العام في إقليم جواياس الإكوادوري، أمس الأربعاء، إن المدعي العام الذي حقق في الاستيلاء العدائي على محطة تلفزيونية في الإكوادور قبل أسبوع، قد قتل.

وفي الحادث غير المعتاد، استولى مسلحون ملثمون على استوديو قناة التلفزيون الإكوادورية “TC”، خلال بث مباشر، وأمروا الموظفين بالاستلقاء على الأرض.

وفي وقت سابق من أمس، قالت وكالة السجون الوطنية الإكوادورية، إن 43 سجينا ما زالوا مطلقي السراح بعد هروبهم من سجن في شمال الإكوادور، بينما واصلت قوات الأمن عملياتها في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن الرئيس دانييل نوبوا حالة الطوارئ لمدة 60 يوما الأسبوع الماضي، بما في ذلك حظر التجول ليلا، وصنف 22 جماعة إجرامية على أنها إرهابية.

ويبدو أن الانفجار الأخير لأعمال العنف ــ بما في ذلك اقتحام مسلحين لبث إخباري تلفزيوني مباشر، والانفجارات في العديد من المدن واختطاف ضباط الشرطة ــ كان بمثابة استجابة لخطط نوبوا لمعالجة الأزمة الأمنية الخطيرة في الإكوادور.

ويتواجد أفراد من الشرطة والجيش في السجون في جميع أنحاء الإكوادور بعد إطلاق سراح حوالي 200 من الحراس والمسؤولين الإداريين المختطفين من 7 سجون على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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