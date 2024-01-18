عاجل.. إطلاق نار على مستشفى الإمامين الكاظمين.. وتحرك عاجل من الصحة العراقية

أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن وزارة الصحة فتحت تحقيقًا بحادثة إطلاق نار في مستشفى الإمامين الكاظمين.

وأشارت وزارة الصحة الي أن شخص مجهول أطلق النار وأصاب شرطيًا وموظفًا وأقدم على قتل نفسه.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد وجهت كل العاملين بمؤسساتها الطبية ضرورة ارتداء الكمامات داخل مؤسساتها الصحية والأماكن المزدحمة لتفادي مخاطر الاصابة بالمحتور الجديد.

ويعد متحور كورونا المتغير أشد سلالة ظهرت حتى الآن، منذ الإعلان عن وباء كوفيد 19.

وأظهرت دراسة، أن متحور بيرولا BA.2.86 “Pirola”، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسلالة JN.1 المنتشرة حول العالم يمكن أن يندمج في خلايا الرئة بشكل أسرع من سلالات أوميكرون الأخرى، ما يسبب مضاعفات خطيرة، حسبما نشر موقع “The sun”.

يعد متحور JN.1 حاليًا أكثر سلالات كوفيد19 انتشارًا في جميع أنحاء العالم، حيث يمثل حوالي 65% من الحالات في بريطانيا.

ونظرت الدراسة، التي نشرت في مجلة Cell، في كيفية استجابة المتحور للقاحات وتأثيره على الجسم مقارنة بالسلالات الأخرى.