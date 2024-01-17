محافظ القاهرة يشدد على تكثيف الحملات إزالة الاشغالات

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لإعادة الإنضباط لشوارع العاصمة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضارى للقاهرة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون.

وفى هذا السياق، ترأس الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية حملة مكبرة لازالة الاشغالات بأحياء شبرا والساحل، وروض الفرج.

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وكان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى كافة فروعها مكنها من تحقيق الإكتفاء الذاتى فى الخامات ومعدات إصلاح المركبات وهو ما أحدث توفيرًا كبيرًا فى الميزانية المخصصة لها وأسهم فى رفع مستوى الأداء بها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على الموارد الذاتية وتنميتها.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بالدراسة والورشة الرئيسية لاصلاح المعدات الثقيلة (الهراسات).