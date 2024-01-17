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أحمد كريمة عن خبراء الفلك والأبراج: توقعاتهم مصادفات لا نعول عليها

أحمد كريمة
أحمد كريمة

علّق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، على توقعات علماء الفلك والنجوم  حول العام الجديد مؤكدًا أن الله وحده عالم الغيب والشهادة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الغيب لا يعمله الله إلا لرسول بمقدار الدعوة، مشيرًا إلى أن النبي عليه السلام قال "وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ"، مؤكدًا أن هذا لا يخص أي نوع من البشر، ولا يوجد فيه شفافية معينة.

وأكد أن كلام علماء الفلك والنجوم ليس توقعات ولكنها مصادفات ولانعول عليها، مشيرًا إلى  أنه لابد أن نحرر العقل من الخرافة كما أن  الحديث النبي يقول: "من ذهب لكاهن أو عراف، وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد"، لأننا أمة قدرية ومن كان عالمًا بهذا الحكم وذهب وصدقة فقد كفر.

وتابع، أن المؤمن الحق  عليه أن يتوكل على الله عزو وجل، بدليل قوله تعالى" وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ"، مؤكدًا أن الأبراج والنجوم ليسا علمًا ولكنه للنصب على الناس.

توقعات علماء الفلك النجوم مصادفات لانعول عليها أحمد كريمة

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