المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري من التساؤلات التي يطرحها عشاق كرة القدم على مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث أعلنت القناة الجزائرية نقل عدد من مباريات كأس الأمم الإفريقية 2024.

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري

أصبحت قناة الجزائرية الأرضية من أهم القنوات الرياضية التي يبحث عنها الكثير من محبي كرة القدم في الوطن العربي، حيث تنفرد القناة والتليفزيون الجزائري بنقل العديد من المباريات والدوريات العربية والدولية الهامة بشكل مجاني مع تغطية شاملة لأهم الأحداث الرياضية في العالم من خلال العديد من البرامج الرياضية والتحليلية المميزة.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري، يستعرض "الدستور" كافة المباريات المنقولة عبر القناة الجزائرية والأدوار التي تُذيعها عبر شاشتها، حيثُ أعلنت القناة الجزائرية، نقل 17 مباراة من منافسات أمم إفريقيا، بينهم لقاء الفراعنة اليوم الخميس.

المباريات الـ17 المذاعة عبر التلفزيون الجزائري

كوت ديفوار × غينيا بيساو (أقيم السبت الماضي في الافتتاح وفاز أصحاب الأرض بهدفين دون رد)

- مصر × موزمبيق (المباراة أقيم مساء الأحد الماضي في السابعة مساء اليوم)

- الجزائر × أنجولا (أُقيمت في العاشرة مساء الاثنين الماضي)

- بوركينا فاسو × موريتانيا (أُقيمت في الرابعة عصر الثلاثاء الماضي)

- الكونغو الديموقراطية × زامبيا (المباراة تقام في العاشرة مساء اليوم الأربعاء)

- كوت ديفوار × نيجيريا (المباراة تقام في السابعة مساء الخميس الموافق 18 يناير)

- السنغال × الكاميرون (المباراة تقام في السابعة مساء الجمعة الموافق 19 يناير)

- الجزائر × بروكينا فاسو ( المباراة تقام في الرابعة عصر السبت الموافق 20 يناير)

- الجزائر × موريتانيا ( المباراة تقام في العاشرة مساء الثلاثاء الموافق 23 يناير)

تردد القناة الجزائرية 2024