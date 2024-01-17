الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد المجمع التكنولوجي للأحياء شمال العاصمة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

أجرى الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، زيارة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء والذي يتضمن أحياء (شبرا - الساحل - روض الفرج - الشرابية) ويرافقه رؤساء أحياء شبرا وروض الفرج؛ وذلك للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل والتأكد من معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين في المواعيد المحددة.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن المركز التكنولوجي يعتمد على تبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الشباك الواحد وتتمثل تلك الخدمات في استخراج (صلاحية موقع - رخص بناء - إشغالات - رخص محال عامة - تصريح عمل - إعلانات).

ووجَّه فوزي، موظفي الخدمة، بالاستمرار في تطوير الأداء وتيسير الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات وإنجاز التعاملات اليومية بما يوفر الوقت والجهد للتيسير على المواطنين ويسهم في تحقيق تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
المركز التكنولوجي بمجمع الأحياء جولات مسئولي محافظة القاهرة الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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