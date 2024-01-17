الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد أقدم ورشة لتصنيع أعلام الدول

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ورشة تصنيع الأعلام التابعة لمحافظة القاهرة والمخصصة لإنتاج أعلام الدول بكل المقاسات.

وتقوم الورشة بتصنيع الأعلام طبقًا للنماذج الواردة من وزارة الخارجية، كما أنها المسؤولة عن نشرها في شوارع العاصمة أثناء الاحتفالات والفعاليات الدولية والمحلية بالتعاون مع كل الوزرات والجهات الرسمية.

وتعتبر الورشة أحد الوحدات الإنتاجية التابعة لمحافظة القاهرة، وتصنع الورشة أعلام 120 دولة بطاقة إنتاجية حوالي 1500 علم شهريًا.

طفرة كبيرة

وفي وقتٍ سابق، أكد اللواء خالد عبدالعال، اليوم، أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية في كل فروعها ما مكنها من تحقيق الإكتفاء الذاتي في الخامات ومعدات إصلاح المركبات وهو ما أحدث توفيرًا كبيرًا فى الميزانية المخصصة لها وأسهم فى رفع مستوى الأداء بها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على الموارد الذاتية وتنميتها.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بالدراسة والورشة الرئيسية لاصلاح المعدات الثقيلة (الهراسات).

وأشار محافظ القاهرة خلال تفقده لعمل أحدث الماكينات التي تم مد الهيئة بها إلى أن الهيئة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا لرفع كفاءة العمل بها مما جعلها مكانًا مميزًا يدار وفقًا للمعايير القياسية لأكبر مراكز الإصلاح والصيانة الخاصة بالورش الإنتاجية وورش المعدات الثقيلة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيرا إلى أن المحور الأساسي في تطوير هيئة النظافة والورش هو الاعتماد على العاملين المهرة الذين تزخر بهم الهيئة. 

وأكد محافظ القاهرة على تقديره لكل العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات.

محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
محافظ القاهرة خلال جولته
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