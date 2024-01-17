الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرز محاور خطة تطوير شركة مصر للمستحضرات الطبية

شركة مصر للمستحضرات
شركة مصر للمستحضرات الطبية

ترصد الدستور في التقرير التالي، أبرز محاور خطة تطوير شركة مصر للمستحضرات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية،وفقا لتقرير خاص بمشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي 2023/2024.

ووفقا للتقرير الي حصلت الدستور على نسخة منه فأنه الشركة تستهدف بنهاية يونيو 2024 تحقيق إيرادات بقيمة 643 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

ووفقا للتقرير فإن الشركة تستهدف تحقيق صادارات بقيمة 55 مليون جنيه من المستحضرات الطبية التي تنتجها الشركة، بالإضافة إلى تحقيق صافي ربح نحو 128 مليون جنيه بنهاية يونيو القادم.

 وأكد تقرير مشروع الموازنة التقديرية الخاص بشركة مصر للمستحضرات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية فأنه من المقرر ضخ حوالي 130 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

 واشتملت خطة استثمارات الشركة علي استكمال تطوير الألات والمعدات وخطوط الانتاج والانشاءات كما هو مقرر وفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت أن يتم طرح حصة من شركة مصر للمستحضرات الطبية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام ضمن برنامج الطروحات الحكومية في اطار مشاركة شركات قطاع الأعمال العام من أجل جذب الاسثتمارات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص وفي اطار تعظيم وتطوير شركات الأدوية الحكومية مما يسهم في تنمية وتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة مما يؤهلها لزيادة الصادارات وسد حاجات السوق المحلي من الأدوية وتطين صناعة الأدوية وفقا لتوجيهات القيادة السايسية في هذا الشأن بشأن توطين الصناعات الاستراتيجية ومن أهمها صناعة الأدوية المصرية التي تحتل مكانة هامة في الصناعات الاستراتيجية وتسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعمل علي زيادة الاستثمارات في مصر خاصة  أن هذه الصناعة صناعة استراتيجية هامة ولها مستقبل مبشر في مصر.

قطاع الاعمال الأدوية الدواء المصرية صناعة الأدوية قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

"كنز قطاع الأعمال".. 2 تريليون دولار عوائد استغلال احتياطي الخامات

قطاع الأعمال: جهود الإصلاح أثمرت عن تحقيق 18 مليار جنيه أرباح العام الماضي

وزير قطاع الأعمال العام: تدريب العاملين عنصر رئيسى فى الخطة الشاملة لتطوير الشركات

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

محمد الباز يكتب: جريمة التوأم.. تحقيق فى تزوير الأخوين مصطفى وعلى أمين كتاب سلامة موسى

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

"المتحدة" توقع مع أسامة الشاذلى لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل

بسبب خلاف على سعر "بقرة".. مصرع تاجر مواشي في قنا

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس