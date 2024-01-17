ترصد الدستور في التقرير التالي، أبرز محاور خطة تطوير شركة مصر للمستحضرات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية،وفقا لتقرير خاص بمشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي 2023/2024.

ووفقا للتقرير الي حصلت الدستور على نسخة منه فأنه الشركة تستهدف بنهاية يونيو 2024 تحقيق إيرادات بقيمة 643 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

ووفقا للتقرير فإن الشركة تستهدف تحقيق صادارات بقيمة 55 مليون جنيه من المستحضرات الطبية التي تنتجها الشركة، بالإضافة إلى تحقيق صافي ربح نحو 128 مليون جنيه بنهاية يونيو القادم.

وأكد تقرير مشروع الموازنة التقديرية الخاص بشركة مصر للمستحضرات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية فأنه من المقرر ضخ حوالي 130 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

واشتملت خطة استثمارات الشركة علي استكمال تطوير الألات والمعدات وخطوط الانتاج والانشاءات كما هو مقرر وفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت أن يتم طرح حصة من شركة مصر للمستحضرات الطبية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام ضمن برنامج الطروحات الحكومية في اطار مشاركة شركات قطاع الأعمال العام من أجل جذب الاسثتمارات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص وفي اطار تعظيم وتطوير شركات الأدوية الحكومية مما يسهم في تنمية وتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة مما يؤهلها لزيادة الصادارات وسد حاجات السوق المحلي من الأدوية وتطين صناعة الأدوية وفقا لتوجيهات القيادة السايسية في هذا الشأن بشأن توطين الصناعات الاستراتيجية ومن أهمها صناعة الأدوية المصرية التي تحتل مكانة هامة في الصناعات الاستراتيجية وتسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعمل علي زيادة الاستثمارات في مصر خاصة أن هذه الصناعة صناعة استراتيجية هامة ولها مستقبل مبشر في مصر.