الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية": مجلة الأزهر تحتفى باليوم العالمى للغة العربية وذكرى الإسراء والمعراج

مجلة الأزهر
مجلة الأزهر

احتفت مجلة الأزهر الشريف الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية في عددها الصادر أول شهر (رجب) لعام 1445هـ، باليوم العالمي للُّغة العربية وذِكرى الإسراء والمعراج، في مقالات خاصَّة ضمن صفحات المجلة التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ ملف العدد للمجلة قد ضمَّ عددًا من المقالات بمناسبة ذِكرى الإسراء والمعراج ؛ أبرزها: (الأشهر الحُرُم بين التقديس الإلهي والانتهاك الصِّهيوني المعاصر) للدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، و(معالم القدوة في رحلة الإسراء والمعراج) للدكتور أحمد غلوش، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، و(مِن تجليات الإسراء والمعراج) للدكتور طلعت أبوحلوة، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، و(الإسراء والمعراج رحلة الأمل المتجدِّد) للدكتور علي شحاتة، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر.

وأضاف «عيَّاد» أن مجلة الأزهر قد نشرت عددًا من الموضوعات احتفالًا باليوم العالمي للُّغة العربية، على رأسها: مقال للأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بعنوان: (اللغة العربية في يومها العالمي)، ومقال للدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: (اللغة العربية والوفاء المفقود).

وأشار الأمين العام إلى أنَّ المجلة قد نشرت تغطيةً لندوة مجلة الأزهر التي عقدتها الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع تحت عنوان: (واقع القضية الفِلَسطينية بين التهجير والتصفية)، موضِّحًا أنها ناقشت عددًا من المحاور المهمَّة؛ هي: (القضية الفِلَسطينية.. تاريخ وحاضر ومستقبل)، و(جرائم الكِيان الصِّهيوني وانتهاكاته للاتفاقيات والقرارات الدولية)، و(التهجير القسري في ميزان القانون الدولي)، و(مصير التراث الإنساني في فِلَسطين).

من جهته، أشار الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار مجلة الأزهر، إلى أنَّ المجلة قد أصدرت بمناسبة ذِكرى الإسراء والمعراج كتابًا هديَّة للقرَّاء؛ بعنوان: (الإسراء والمعراج) بقلم: أ.د. محمد سيد طنطاوي، وأ.د. أحمد عمر هاشم،  والشيخ محمد الغزالي، كما أصدرت كتابًا آخر بمناسبة اليوم العالمي للُّغة العربية بعنوان: (أثر القرآن الكريم في اللغة العربية) للشيخ أحمد حسن الباقوري، وهما مِن تقديم: فضيلة أ.د. نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

مجلة الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عي اد لمجمع البحوث الإسلامية الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مجلة الأزهر

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