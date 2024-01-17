نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بانضباط لجان الامتحانات بكليات طنطا

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعي البنات والوجه البحري، أعمال الامتحانات بكليات فرع الجامعة بطنطا؛ حيث تفقد أعمال الامتحانات بكليات: الشريعة والقانون، والقرآن الكريم، والاقتصاد المنزلي بنواج.

يأتي ذلك، في إطار متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وخلال الجولة حرص نائب رئيس الجامعة على الاطمئنان على توفير جميع سبل الراحة اللازمة لهم لأداء الامتحانات، وتوفير مناخ هادئ ومريح، واطمئن على أن الأسئلة من داخل المقررات التي تم شرحها.

وأشاد نائب رئيس الجامعة، بالانضباط والالتزام، لافتًا إلى أنهما السمة السائدة بين طلاب الجامعة، مثمنًا النظام الذي تنتهجه كليات الوجه البحري في إدارة أعمال الامتحانات منذ بدايتها وحتى اليوم، وطالب نائب رئيس الجامعة الكليات ببذل المزيد من الجهد والعمل لراحة الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم، موضحًا أن أعمال الكنترول تسير بشكل منتظم بالكليات، وتقوم بعملها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه يتابع أعمال الامتحانات بشكل دائم ومستمر سواء بجولات داخل فرع الجامعة أو من خلال التقارير التي تصل إليه بشكل يومي.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة أعمال الإنشاءات والتجديدات التي تقوم بها كلية الاقتصاد المنزلي بنواج والمعامل التابعة لها، كما تفقد المدينة الجامعية للطالبات بنواج، واطمئن على حسن سير العمل داخلها والمطعم الملحق بها، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تقديم جميع الدعم لتطوير الجوانب الفنية والإدارية بالكلية والمدينة التابعة لها.